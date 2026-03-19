На Рубцовском направлении «элитная» третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Украины (нацбатальон «Азов»*) пополнилась новобранцами с весьма специфическими характеристиками. Речь идёт о двух десятках пойманных дезертиров, алкоголиков и лиц, состоящих на учёте в наркодиспансерах. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«На Рубцовском направлении 3-я ошбр ВСУ получила очередное «элитное» пополнение. Целых 20 боевиков имеют одну общую особенность — все они ранее состояли на учёте в медицинских диспансерах или были пойманы сотрудниками ВСП (военной полиции. — Прим. Life.ru)», — сообщил источник агентства.

Он также отметил, что столь «элитных» бойцов вряд ли покажут в пропагандистских роликах. Их отправят в первый и второй штурмовые батальоны, где потери наиболее высоки.

«Психические расстройства, хронический алкоголизм, наркотическая зависимость — вот «послужной список» нового пополнения», — резюмировал источник.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области у села Зыбино Волчанского района пропали или погибли сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Большинство военных были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт стратегически важным.

