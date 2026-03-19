Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 22:56

Шон Пенн встретился с боевиками бригады ВСУ, разбитой в Харьковской области

Шон Пенн. Обложка © Пресс-служба 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Шон Пенн. Обложка © Пресс-служба 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Американский актёр и режиссёр Шон Пенн побывал в расположении 157-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая ранее понесла серьёзные потери в боях под Харьковом. Кадры встречи опубликовало само подразделение.

На фотографиях, появившихся в сети, видно, что актёра сопровождал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отправленный в отставку в конце 2025 года на фоне коррупционного скандала.

Напомним, в конце января источники в российских силовых структурах сообщали, что 157-я бригада понесла тяжёлые потери в районе Волчанских Хуторов. Ранее американские СМИ писали, что Пенн не явился на церемонию вручения премии «Оскар», предположительно, из-за визита в Европу и на Украину.

Шон Пенн променял вручение «Оскара» на поездку к Зеленскому в Киев

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области у села Зыбино Волчанского района пропали или погибли сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Большинство военных были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт стратегически важным и ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат.

Виталий Приходько
