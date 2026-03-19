Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов

Госдолг США превысил отметку в 39 трлн долларов. Это следует из данных Минфина страны. Показатель обновил исторический максимум.

По состоянию на 17 марта он превысил 39,016 трлн долларов, тогда как днём ранее находился ниже этой отметки. Ранее уровень в 38 трлн долларов зафиксировали осенью прошлого года. С тех пор объём задолженности продолжил расти.

Ранее эксперты Международного валютного фонда оценивали перспективы роста госдолга США. По их расчётам, при сохранении текущей бюджетной политики показатель может достигнуть около 140% ВВП к 2031 году. Специалисты указывали на риски для устойчивости экономики и финансовой системы. Также отмечалось, что высокий дефицит бюджета и структура обязательств усиливают потенциальные угрозы для глобального рынка.