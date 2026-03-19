Британская прокуратура обвинила двух жителей Лондона в шпионаже на Иран

Королевская прокурорская служба Великобритании объявила о выдвижении обвинений в шпионаже двум жителям Лондона. Как уточняется в заявлении ведомства, фигурантами дела стали 40-летний Нематолла Шахсавани и 22-летний Алиреза Фарасати, которым инкриминируют сбор информации в интересах Ирана.

«Принято решение привлечь к ответственности двух мужчин за преступление, предусмотренное законом о национальной безопасности. <...> Обвинения связаны с осуществлением в Великобритании деятельности по сбору информации и разведки в отношении конкретных объектов. Страна, к которой относятся обвинения, — Иран», — сообщили в прокуратуре.

Оба обвиняемых предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 19 марта.

Недавно в столице Ирака сотрудники служб безопасности провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в работе на иностранную разведку. Как сообщает агентство Tansim, все задержанные имели при себе паспорта граждан Польши. По данным источника, задержанные вели видеосъёмку памятного мероприятия на площади Тахрир в Багдаде.