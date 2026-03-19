С 1 сентября в РФ введут внеурочный курс «Моя семья» для учеников 1-4 классов

С 1 сентября в российских школах будут введены новые учебные материалы для внеурочного курса «Моя семья» для учащихся 1-4 классов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на автора-разработчика Татьяну Поликарпову и Минпросвещения.

Программа состоит из нескольких блоков, каждый из которых раскрывает одну тему в течение месяца. Учебники уже включены в федеральный перечень, однако внедрение курса остаётся добровольным и зависит от решения школы и интересов родителей.

Первоклассников курс должен ознакомить с понятием патриотизма и жизни в обществе. Ученики вторых классов будут изучать более сложные темы, включая духовно-нравственные ценности страны. Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвёртого класса посвящено отношениям между взрослым и ребёнком.

А ранее депутаты из фракции «Новые люди» предложили дополнить программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» темой профилактики расстройств пищевого поведения. Авторы законопроекта настаивают на запуске специального обучающего курса для преподавателей. Готовить материалы для него будут врачи-психиатры, клинические психологи и диетологи. Особый акцент авторы делают на том, что беседы о пищевых расстройствах критически важны именно в школьной среде.