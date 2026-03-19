Цена за баррель нефти Brent достигла 112 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель. Это следует из данных торговой площадки Intercontinental Exchange (ICE).

По состоянию на 05:57 майские фьючерсы выросли на 4,67 процента и достигли 112,05 доллара за баррель. К 06:50 цена составила 111,45 доллара. В то же время фьючерс на марку WTI подорожал на 0,67 процента и достиг 96,13 доллара за баррель.

Ранее Life.ru писал, что фьючерс на Brent впервые превысил порог в 111 доллара за баррель, достигнув уровня, который не фиксировался с марта прошлого года. В 23:20 мск котировки достигли 111,19 долларов, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами.