За ночь расчёты ПВО уничтожили 138 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 138 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 40 — сбили над территорией Краснодарского края. 35 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 28 — над территорией Ставропольского края, 18 — над акваторией Азовского моря. Восемь беспилотников уничтожили над Курской областью, семь — над акваторией Чёрного моря, два — над Ростовской областью.

Ранее на Ставрополье отразили массированную воздушную атаку Вооружённых сил Украины. При падении обломков БПЛА на частный дом пострадала женщина. Кроме того, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы уже начали устранять повреждения.