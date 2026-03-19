В Севастополе в результате атаки ВСУ погиб мужчина, ещё два человека пострадали

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь погиб мужчина, находившийся в момент удара в одном из частных жилых домов в СНТ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, двое гражданских лиц получили ранения, классифицируемые как травмы средней степени тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило окна в квартирах. Также осколками сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. По предварительным данным, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи и продолжаются до сих пор, всего было слышно уже 15-20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.