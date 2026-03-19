Расчёты ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ на промзону Невинномысска

По данным SHOT, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи и продолжаются до сих пор, всего было слышно уже 15-20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.