19 марта, 00:14

Расчёты ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ на промзону Невинномысска

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников. <...> Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории края», — пишет Владимиров в своём телеграм-канале.

По данным SHOT, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи и продолжаются до сих пор, всего было слышно уже 15-20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.

Ранее во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа Краснодара упали обломки беспилотника. Согласно оперативным службам, повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

