В Севастополе расчёты ПВО продолжают отражать атаку ВСУ, сбито 14 дронов

От падения обломков пострадали объекты городской инфраструктуры и частные домовладения. В Стрелецкой бухте огонь охватил участок травы, в районе парка Победы повреждена крыша апартаментов. В районе Фиолента зафиксировано возгорание частного дома, а на Фиолентовском шоссе пламя охватило траву и одно промышленное здание.

Ранее системы ПВО 18 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 32 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 13 аппаратов были уничтожены над Краснодарским краем, ещё 13 – над Крымом, а по три беспилотника были перехвачены над Адыгеей и в Чёрном море.