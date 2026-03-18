За шесть часов над регионами России сбили 32 украинских дрона

Системы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны России.

В частности, 13 аппаратов были уничтожены над Краснодарским краем, ещё 13 – над Крымом, а по три беспилотника были перехвачены над Адыгеей и в Чёрном море. Все цели были сбиты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Всю минувшую ночь дроны ВСУ атаковывали Кубань. В Краснодаре удары пришлись пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.