Президент России Владимир Путин упредил действия Евросоюза, заявив о возможности немедленного прекращения поставок газа в тот момент, когда в Брюсселе готовили новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

«Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. Слова российского президента вызвали переполох в Европе», — отмечают китайские журналисты.

Поводом для заявлений стали планы ЕС ввести дополнительные ограничения на закупки российского газа, включая сжиженный, с последующим полным отказом от него к 2027 году. На совещании 4 марта Путин поручил правительству проработать вопрос о переориентации поставок на другие рынки, не дожидаясь, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь».

Хотя позже президент уточнил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с европейскими партнёрами, но нуждается в чётких сигналах с их стороны. Как подчеркивает Baijiahao, ситуация усугубляется острым энергетическим кризисом, спровоцированным конфликтом на Ближнем Востоке. Фактическая блокировка судоходства в Ормузском проливе уже привела к дефициту топлива и резкому скачку цен.

На этом фоне российская сторона подтвердила, что продолжит поставки в страны, которые считает надёжными партнёрами, включая Венгрию и Словакию. Эксперты, опрошенные китайскими изданиями, полагают, что своими действиями Москва превращает энергоресурсы в мощный инструмент стратегического давления, меняя подход в отношениях с Евросоюзом с «привлечения» на «сдерживание».

