Дмитриев предрёк катастрофу в ЕС из-за роста цен на газ

Рост цен на газ станет «катастрофой» для Европы, и ей потребуется время, чтобы начать выпрашивать дополнительные поставки из России. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Это станет катастрофой для промышленности и домохозяйств. Мы прогнозируем как минимум на 100% более высокие показатели, чем предполагалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объёмы российского газа», — указал он.

По словам Дмитриева, о скором удорожании голубого топлива говорят прогнозы «Банковской корпорации Гонконга и Шанхая» (HSBC). Ожидается что в 2026 году цены в Европе будут на 40% больше, чем прогнозировалось.

Ранее «Газпром» узнал об актуальном уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы. Оказалось, что он находится на критически низком уровне: всё приобретённое на эту зиму выкачали ещё в феврале, а сейчас в ЕС расходуют прошлогодние запасы. При этом самая плачевная ситуация сложилась в Нидерландах.