Европе предрекли серьёзные проблемы с закачкой газа

Низкий уровень запасов в подземных хранилищах ведущих стран Евросоюза грозит серьёзными трудностями в предстоящий сезон закачки. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Несмотря на тёплую погоду, отбор газа из ПХГ в Европе продолжается. По данным на 13 марта, средний уровень запасов в ЕС опустился до 29%.

«В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создаёт серьёзные сложности для предстоящего сезона закачки», — отметил Миллер.

Средний уровень заполненности хранилищ Германии, Франции и Нидерландов составляет всего 18,1%. При этом в Нидерландах осталось лишь 8% запасов — это минимальный показатель для 13 марта за всю историю наблюдений.

Накануне в «Газпроме» заявили, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились до рекордно низких отметок. На 12 марта в ПХГ осталось всего 29,1% от общего объёма. Весь газ, закачанный прошлым летом, европейцы выбрали ещё в середине февраля, и теперь идёт отбор из резервов прошлых лет.