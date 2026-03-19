Первая аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады (оаэмбр) Вооружённых сил Украины полностью утратила боеспособность в районе населённого пункта Алексеевка Сумской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В Сумском районе утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й оаэмбр ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, командование бригады пытается восполнить потери, насильно мобилизуя жителей Украины.

«Командование бригады укомплектовывает новыми насильно мобилизованными жителями Украины», — отметил источник.

Он также добавил, что продолжительность жизни военнослужащих этого подразделения в зоне боевых действий в среднем не превышает 10 дней.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области у села Зыбино Волчанского района пропали или погибли сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Большинство военных были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт стратегически важным.