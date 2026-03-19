Военнопленные Вооружённых сил Украины рассказали о причастности комбата 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ к военным преступлениям в Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й обр ТерО Велиш Вельдар Шукурджиев оглы», — заявил источник.

Также отмечается, что Шукурджиеву недавно было присвоено звание подполковника за удержание села. Прежде он принимал участие в боевых операциях на восточной части Украины. Согласно силовикам, комбат причастен к убийству мирных жителей Донбасса.

А ранее расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» ликвидировал бронированную машину MaxxPro производства США на Добропольском направлении. Согласно военнослужащим, цель была засечена практически сразу после того, как артиллеристы заняли огневую позицию. Остатки пехоты военные добили, работая осколочно-фугасными боеприпасами.