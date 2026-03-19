19 марта, 04:08

Бойцы группировки «Центр» уничтожили MaxxPro ВСУ на Добропольском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Расчёт буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» ликвидировал бронированную машину MaxxPro производства США на Добропольском направлении. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал старший лейтенант артиллерийского подразделения Александр Перевозчиков, проходящий службу в 506-м гвардейском мотострелковом Познанском полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

По словам военнослужащего, цель была засечена практически сразу после того, как артиллеристы заняли огневую позицию.

«Начали пристрелку и во время отката противника вовремя поймали его, подстрелили. Машина перевернулась», — рассказал Перевозчиков.

Он добавил, что после поражения бронемашины расчёт не прекратил огонь и продолжил наносить удары по отступающему противнику. Остатки пехоты военные добили, работая осколочно-фугасными боеприпасами.

Ряды «Азова»* пополнили два десятка алкоголиков, дезертиров и наркоманов
Ряды «Азова»* пополнили два десятка алкоголиков, дезертиров и наркоманов

Ранее Life.ru писал, что дезертировавшие солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявили охоту на украинские заградительные отряды. Командование ВСУ использует ярых националистов в «мотивационных заградительных отрядах». Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами.

