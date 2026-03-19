Ранее на Украине раскритиковали замену дезертиров иностранными наёмниками. Об этом рассказал украинский волонтёр Роман Доник. Он заявил, что время военных романтиков прошло, а те, кто сейчас приезжает по контракту, не горят желанием служить. Волонтёр подверг критике саму идею массового найма добровольцев из-за рубежа. В качестве примера он привёл опыт взаимодействия с выходцами из Колумбии. По его словам, если первые контрактники из этой страны были мотивированы, то позже состав сменился. Доник пояснил, что эти люди поехали за деньгами и массово уклонялись от отправки на передовую.