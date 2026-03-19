Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 01:27

Дезертировавшие мобилизованные атакуют заградительные отряды ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Дезертировавшие солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявили охоту на украинские заградительные отряды. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По информации собеседника агентства, насильно мобилизованные украинцы, выжившие на передовой, ведут охоту в тыловых районах. Командование ВСУ использует националистов в таких отрядах.

«Командование ВСУ использует ярых националистов в «мотивационных заградительных отрядах». Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами», — уточнили в российских силовых структурах.

В Вышгороде Киевской области ликвидировали одного из командиров группы операторов БПЛА артиллерийской разведки ВСУ. Уничтоженный военный являлся участником антитеррористической операции Украины в Донбассе и имел награды.

Ряды «Азова»* пополнили два десятка алкоголиков, дезертиров и наркоманов
Ряды «Азова»* пополнили два десятка алкоголиков, дезертиров и наркоманов

Ранее на Украине раскритиковали замену дезертиров иностранными наёмниками. Об этом рассказал украинский волонтёр Роман Доник. Он заявил, что время военных романтиков прошло, а те, кто сейчас приезжает по контракту, не горят желанием служить. Волонтёр подверг критике саму идею массового найма добровольцев из-за рубежа. В качестве примера он привёл опыт взаимодействия с выходцами из Колумбии. По его словам, если первые контрактники из этой страны были мотивированы, то позже состав сменился. Доник пояснил, что эти люди поехали за деньгами и массово уклонялись от отправки на передовую.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar