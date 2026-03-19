В Запорожской области бойцы ВСУ теряют сознание от голода
В Запорожской области боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряют сознание от голода и страдают от потери слуха из-за контузий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиоперехват.
Согласно агентству, в ходе разговора с командиром один из военнослужащих описал тяжёлое состояние военнослужащих: от голода бойцы теряют сознание и жалуются на звон в ушах.
Ранее стало известно, что дезертировавшие солдаты Вооружённых сил Украины объявили охоту на украинские заградительные отряды. Командование ВСУ использует ярых националистов в «мотивационных заградительных отрядах». Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами.
