В Запорожской области боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряют сознание от голода и страдают от потери слуха из-за контузий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиоперехват.

Согласно агентству, в ходе разговора с командиром один из военнослужащих описал тяжёлое состояние военнослужащих: от голода бойцы теряют сознание и жалуются на звон в ушах.

Ранее стало известно, что дезертировавшие солдаты Вооружённых сил Украины объявили охоту на украинские заградительные отряды. Командование ВСУ использует ярых националистов в «мотивационных заградительных отрядах». Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами.