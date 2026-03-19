Приставы поставили рекорд по запретам на заграничные поездки

На начало 2026 года в базе пограничной службы ФСБ скопилось 8,9 млн постановлений, запрещающих выезд за рубеж для должников. Это на 41,5% больше показателя предыдущего периода, когда насчитывалось 6,3 млн таких дел. После кратковременного спада в 2024 году динамика вновь стала стремительно расти, пишет РБК.

Приставы имеют право ограничить перемещения граждан при наличии задолженностей. По алиментам или компенсации вреда здоровью порог составляет 10 тыс. рублей, по прочим обязательствам — от 30 тыс. Важно понимать: указанное количество постановлений не означает ровно столько же невыездных людей, так как на одного человека может быть заведено сразу несколько производств.

В прошлом году сотрудники ФССП вынесли 9,2 млн новых запретов. Это меньше, чем в 2024-м, когда показатель достигал 11,5 млн. Рекордное число ограничений было зафиксировано в 2023 году (16,4 млн), после чего правила изменились: теперь меры действуют бессрочно, до полного погашения долга или закрытия дела.

Несмотря на рост числа ограничений, россияне стали активнее расплачиваться по счетам. В 2025 году граждане закрыли долги по 1,86 млн исполнительных производств, что на 28% выше результатов года-предшественника. Общая сумма взысканий составила 149,1 млрд рублей, увеличившись на 31%.

Интересно, что статистика по запретам коррелирует с общим ростом мобильности населения. По данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года количество выездов за границу увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,7 млн поездок.

Ранее сообщалось, что сумма долга в три тысячи рублей позволяет судебным приставам изымать имущество должника. Это правило не касается денег на счетах, а у должника остаётся шанс погасить долг добровольно и вернуть себе изъятое имущество, если оно не успело уйти с торгов.