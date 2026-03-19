Дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии

На территории нефтеперерабатывающего завода Samref в саудовском городе Янбу произошло падение беспилотника. Данную информацию передал официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики.

По его словам, в настоящее время специалисты оценивают ущерб, нанесённый предприятию. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Янбу остаётся ключевым экспортным узлом для сырой нефти из стран Персидского залива после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные нанесли удары по американским объектам в трёх странах Ближнего Востока. По данным КСИР, удары осуществили Военно-морские силы. Целями стали базы в Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне. Под обстрел попали объекты на базах «Минхад» и «Аль-Дафра», вертолётная база «Аль-Адаири», где дислоцируются американские военные, а также база «Мина Салман», на которой расположен штаб Пятого флота США.