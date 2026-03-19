Считавшийся погибшим боец Механ четыре дня полз к сослуживцам с осколком в переломанной ноге

Боец с позывным Механ четыре дня пробирался к своим через простреливаемую зону с осколком в ноге и переломом. Бойца уже считали погибшим. О своей первой и чуть не ставшей последней боевой задаче он рассказал в интервью сайту MK.ru.

35-летний уроженец Амурской области, в прошлом начальник цеха по ремонту тяжёлой техники, подписал контракт в день своего рождения год назад. Прошёл обучение на штурмовика и оказался в Запорожской области. В первом же бою их группа попала под удар восьми дронов-камикадзе. Механ отбивался, пока не подорвался рядом с одним из коптеров. Бронежилет разорвало, каска спасла голову, но ногу посекло осколками.

Перетянув рану жгутом и сделав укол, он понял, что эвакуации не будет из-за кассетных бомбардировок, ведь в таком случае весь эвакуационный отряд попадёт под снаряды. Пришлось выбираться самому.

Четыре дня солдат полз, шёл и перекатывался под огнём артиллерии и ударами дронов. Пить приходилось влагу из влажных салфеток. Ночью он двигался, днём прятался. В одном из блиндажей наткнулся на раненого бойца с нерабочей рацией. Механ разобрал её, просушил — и восстановил связь, передав свои координаты.

Сослуживцы, уже внёсшие его в список пропавших, были в шоке.

«Это вы поторопились, парни!», — пошутил Механ.

В госпитале выяснилось, что к осколку добавился перелом ноги. Но теперь солдат снова в строю и рвётся в бой за тех, кто не вернулся.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко. Офицера подозревают в том, что он привлекал своих военных, обученных работе с западным оружием, для ремонта собственных квартир. Вероятно, они были совсем не против, ведь никто их не отправлял на фронт.