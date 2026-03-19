Россияне стали бояться уходить в отпуск

Почти четверть российских туристов испытывают сильную тревогу перед отпуском, а радуются поездке лишь 31 процент. Такие данные «Ленте.ру» предоставили аналитики.

Согласно исследованию, 20 процентов опрошенных беспокоятся легко, а 22 процента — в сильной степени. Ещё 16 процентов раздражает сам процесс подготовки.

Главный страх (47 процентов) — что-то забыть или упустить при сборах. 29 процентов переживают, что денег в поездке может не хватить. Ещё 11 процентов боятся перелётов, 10 — о задачах в своё отсутствие.

«Лишь 4 процента назвали основной причиной беспокойства вопросы безопасности в другой стране», — отметили в исследовании.

Однако отдохнуть всё же стоит. Ранее россиянам напомнили, что для полного восстановления организму нужен отпуск не меньше месяца. Согласно опросам, около половины граждан хотели бы отдыхать именно столько, а каждый четвёртый — ещё дольше. Лишь небольшая часть респондентов готова укладываться в две недели.