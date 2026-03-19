Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:06

СК установил причастность командира ВСУ Яцкевича к атаке на ТЭЦ в Орле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Следственный комитет России обвинил командование ВСУ в ракетном ударе по Орловской области в декабре 2025 года. По данным СК, командир украинской 360-й береговой ракетной бригады Юрий Яцкевич приказал атаковать город ракетами «Нептун». Удар повредил Орловскую ТЭЦ, оставив без света и тепла свыше 20 тысяч человек.

«В рамках уголовного дела о террористической атаке по городу Орлу установлено, что к этому преступлению причастен командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич», — говорится в сообщении СК.

Яцкевичу заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Орле. СК также сообщил о вынесении приговоров 75 лицам, признанным виновными в преступлениях по заданию Украины. Всего судами рассмотрено 1107 дел.

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в ДНР

Ранее СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой. Ответственным за смерть девушки признали командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar