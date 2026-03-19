СК установил причастность командира ВСУ Яцкевича к атаке на ТЭЦ в Орле

Следственный комитет России обвинил командование ВСУ в ракетном ударе по Орловской области в декабре 2025 года. По данным СК, командир украинской 360-й береговой ракетной бригады Юрий Яцкевич приказал атаковать город ракетами «Нептун». Удар повредил Орловскую ТЭЦ, оставив без света и тепла свыше 20 тысяч человек.

«В рамках уголовного дела о террористической атаке по городу Орлу установлено, что к этому преступлению причастен командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич», — говорится в сообщении СК.

Яцкевичу заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Орле. СК также сообщил о вынесении приговоров 75 лицам, признанным виновными в преступлениях по заданию Украины. Всего судами рассмотрено 1107 дел.

Ранее СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой. Ответственным за смерть девушки признали командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.