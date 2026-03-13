СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооружённых сил Украины по больнице в Донецкой народной республики. Данное заявление сделали в пресс-службе ведомства, передаёт РИА «Новости».

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 марта украинские боевики с помощью беспилотника самолётного типа нанесли прицельный удар по стационарному медицинскому учреждению. В результате атаки погибли 10 человек, ещё 10 получили ранения, среди пострадавших — девять медработников. Всем им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника. Назначены взрывотехническая и другие экспертизы. Следователи также опрашивают очевидцев и устанавливают лиц, причастных к преступлению из числа украинских вооружённых формирований.

Ранее сообщалось, что медицинское учреждение в ДНР получило значительные повреждения. В региональном штабе обороны сообщили о частичном обрушении конструкций. Обвалилась кровля и перекрытия второго этажа. В настоящее время продолжается оценка ущерба, нанесённого гражданской инфраструктуре.