Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 09:39

Число жертв удара ВСУ по больнице в ДНР выросло до 10

Больница в ДНР, где погибли медики, частично обрушилась. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Больница в ДНР, где погибли медики, частично обрушилась. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Число жертв атаки ВСУ на стационарное медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике достигло десяти. В пресс-службе СК РФ сообщили, что украинские силы целенаправленно нанесли удар с применением беспилотника самолётного типа.

По данным ведомства, в результате этого обстрела погибли 10 медицинских работников, еще 10 человек (из которых 9 являются медиками) получили ранения различной степени тяжести. В Следственном комитете также добавили, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР
Опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР

Само медучреждение в Донецкой Народной Республике, подвергшееся обстрелу со стороны украинских формирований 10 марта, получило критические повреждения. Региональный штаб обороны сообщил о частичном обрушении конструкции, что подтверждают снимки с места.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar