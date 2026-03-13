Число жертв атаки ВСУ на стационарное медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике достигло десяти. В пресс-службе СК РФ сообщили, что украинские силы целенаправленно нанесли удар с применением беспилотника самолётного типа.

По данным ведомства, в результате этого обстрела погибли 10 медицинских работников, еще 10 человек (из которых 9 являются медиками) получили ранения различной степени тяжести. В Следственном комитете также добавили, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Само медучреждение в Донецкой Народной Республике, подвергшееся обстрелу со стороны украинских формирований 10 марта, получило критические повреждения. Региональный штаб обороны сообщил о частичном обрушении конструкции, что подтверждают снимки с места.