Число жертв удара ВСУ по больнице в ДНР выросло до 10
Больница в ДНР, где погибли медики, частично обрушилась. Обложка © Штаб Обороны ДНР
Число жертв атаки ВСУ на стационарное медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике достигло десяти. В пресс-службе СК РФ сообщили, что украинские силы целенаправленно нанесли удар с применением беспилотника самолётного типа.
По данным ведомства, в результате этого обстрела погибли 10 медицинских работников, еще 10 человек (из которых 9 являются медиками) получили ранения различной степени тяжести. В Следственном комитете также добавили, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Само медучреждение в Донецкой Народной Республике, подвергшееся обстрелу со стороны украинских формирований 10 марта, получило критические повреждения. Региональный штаб обороны сообщил о частичном обрушении конструкции, что подтверждают снимки с места.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.