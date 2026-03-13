Медучреждение в Донецкой Народной Республике, подвергшееся обстрелу со стороны украинских формирований 10 марта, получило критические повреждения. Региональный штаб обороны сообщил о частичном обрушении конструкции, что подтверждат снимки с места.

В результате агрессивных действий противника пострадало двухэтажное здание. На кадрах отчётливо видна разрушенная кровля и обвалившиеся перекрытия второго этажа.

Помимо структурных повреждений, внутри объекта зафиксированы следы возгорания. Трагедия повлекла гибель восьми медицинских работников, находившихся на дежурстве. Представители оперативных служб подчеркнули целенаправленный характер обстрела.

«Враг прицельно бьет по больницам и медперсоналу», — заявили в ведомстве.

На данный момент продолжается оценка ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Специалисты изучают степень аварийности уцелевших помещений для принятия дальнейших решений.

Тем временем иностранные журналисты по-прежнему не замечают фашистских методов ведения войны, будто этих фактов не существует. При этом удар американской ракеты по школе «Шаджарах Таййеба» в иранском городе Минаб, произошедший 28 февраля, уже вторую неделю остаётся в заголовках ведущих мировых СМИ.