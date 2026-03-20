Долгосрочные вклады 2026: почему они могут стать ловушкой и что с этим делать Оглавление Что случилось: о чём на самом деле сказал экономист Правда ли, что долгосрочные вклады невыгодны? Цифры и факты Что говорят другие эксперты Альтернативы вкладам: куда нести деньги в 2026 году Так что же делать с деньгами? Пошаговая инструкция Определите цели и сроки Оцените свой риск-профиль Создайте финансовую подушку Выберите инструменты с учётом целей и риска Диверсифицируйте портфель Регулярно мониторьте и ребалансируйте портфель Следите за новостями Используйте налоговые льготы и льготы по страхованию Обучайтесь и консультируйтесь Заключение Экономист Беляев предупредил о невыгодности долгосрочных вкладов в 2026-м. Разбираемся, куда вложить деньги: ОФЗ, акции, золото, ИИС. Советы и таблица доходности — в материале Life.ru. 20 марта, 06:01

17 марта экономист Михаил Беляев заявил, что сейчас россиянам невыгодно открывать долгосрочные вклады — ставки по ним ниже, чем по коротким, а банки боятся брать обязательства. Правительство же хочет, чтобы к 2030 году 40% сбережений были долгосрочными. Кто прав и где хранить деньги в 2026 году? Life.ru разбирался с цифрами и мнениями экспертов.

Что случилось: о чём на самом деле сказал экономист

На днях экономист Михаил Беляев дал несколько комментариев на тему долгосрочных вкладов и их непопулярности у граждан России. В частности, он отметил тот момент, когда банки предлагают меньший годовой процент по долгосрочному депозиту в сравнении с краткосрочным. Вследствие чего у клиентов нет мотивации класть деньги на счёт на долгий срок, ведь проще и выгоднее положить на 2–3 месяца, а после, если ситуация будет позволять, повторить это снова. Неопределённость развития экономики страны, по мнению экономиста, также играет немалую роль в том, что граждане отдают предпочтение краткосрочным депозитам.

— Этот процент вкладчик может получать на коротком участке. Раньше было как: долгосрочные вклады — это повышенный процент, краткосрочные — это сниженный. Сейчас, поскольку все не уверены ни в чём, как раз короткие деньги на три месяца идут под повышенный процент, — говорит Михаил Беляев.

Правда ли, что долгосрочные вклады невыгодны? Цифры и факты

И действительно, Михаил прав. Мы проанализировали предложения нескольких банков, и все они дают на вклады от года меньший процент доходности, чем, например, по депозиту на 2, 3 или 6 месяцев. А ведь раньше было совсем иначе. Банки, напротив, мотивировали вкладчиков открывать депозиты на как можно более длительный срок, предлагая за это более высокий процент. И это на самом деле неудивительно.

Сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 15,5%, и потому банки спокойно предлагают своим клиентам вклады под 13–15%, а иногда даже 16–17% годовых, но максимум на 6 месяцев. На более долгий срок процент уже меньше — 10–13. Но почему именно так? Всё дело в прогнозах.

Эксперты считают, да и сам Центральный банк предполагает, что в течение года ключевая ставка будет снижаться. Есть информация, что уже 20 марта ЦБ снова уменьшит ставку на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15%. А к концу года и вовсе ожидается 10–13%, если ситуация в России и мире сильно не изменится.

На этом фоне банки и не готовы открывать клиентам депозиты под высокий процент на длительные сроки, так как, если ставка действительно снизится, они начнут терять прибыль. Так и получается, что долгосрочные вклады сегодня не выгодны ни для банков, ни для клиентов. Первые боятся потерять деньги потом, а вторые — меньше заработать на накоплениях сегодня.

Что говорят другие эксперты

Тейк о невыгодности долгосрочных вкладов подтверждают и другие эксперты. Так, доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Инна Черных также заявила, что в 2026 году на фоне снижения ставки ЦБ доходность вкладов будет падать.

— Подходят для консервативных инвесторов особенно краткосрочные вклады для гибкости или долгосрочные — для фиксации ставки. Однако вклады не защищают от инфляции в долгосрочной перспективе, — отметила Инна Черных.

Гендиректор УК «Финстар капитал» Лариса Арбатова тоже отмечает тенденцию снижения ставок по депозитам и, следовательно, их доходности.

— Сейчас банки предлагают доходность 12–14% годовых без риска. Для человека с небольшим капиталом это остаётся оптимальным выбором, так как гарантирует сохранение средств и стабильный доход, — говорит Лариса Арбатова.

На этом фоне эксперты прогнозируют постепенное повышение интереса инвесторов к новым видам финансовых инструментов — акциям, облигациям, золоту, доходность которых будет нарастать вслед за снижением ставок по вкладам. Поэтому лучше всего диверсифицировать свой портфель, то есть не хранить все сбережения в одном месте, например на вкладе, а распределить по нескольким наиболее доходным, например в золото, акции компаний и так далее. Об этом мы как раз и поговорим далее.

Альтернативы вкладам: куда нести деньги в 2026 году

Так куда же можно вложить свои деньги в 2026 году и сколько заработать? Вариантов много на самом деле, но вы всегда должны отдавать себе отчёт, что некоторые инструменты несут в себе те или иные риски, и можно как приумножить свой капитал, так его и потерять, например на акциях компаний, так как ситуация на рынке меняется каждый день, и капитализация какого-то предприятия способна не только вырасти в цене, но и обрушиться. Поэтому всегда оценивайте финансовые риски!

Так что же делать с деньгами? Пошаговая инструкция

Итак, если вы всё же настроены вложить свои сбережения, сперва нужно здраво всё проанализировать. Выбор стратегии зависит от ваших целей, сроков инвестирования, уровня готовности к рискам и других факторов. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как лучше всего заняться инвестированием своих накоплений.

Определите цели и сроки

Вложение денег может быть как краткосрочным, так и долгосрочным, всё зависит от ваших целей.

Краткосрочные цели (до 1 года): создание финансовой подушки или накопление на конкретную покупку. Для этого подойдут более консервативные инструменты с быстрым доступом к средствам (например, накопительный счёт в банке).

Среднесрочные и долгосрочные цели (3–5 лет и более) позволяют рассмотреть инструменты с потенциально более высокой доходностью, но и с повышенными рисками.

Оцените свой риск-профиль

Далее нужно для себя чётко определить, насколько вы готовы к рискам. Есть три уровня:

Консервативный — готовность к минимальным рискам и приоритетом является сохранность капитала.

Умеренный — готовность к умеренным колебаниям ради потенциально более высокой доходности.

Агрессивный — готовность к значительным колебаниям ради максимальной прибыли.

Уровень риска влияет на выбор инструментов: чем выше риск, тем выше потенциальная доходность и вероятность потерь.

Создайте финансовую подушку

Перед тем как начать инвестировать, необходимо сформировать резерв наличных средств, который покроет 3–6 месяцев текущих расходов. Это называется «финансовой подушкой», она поможет избежать необходимости продавать активы в неподходящий момент.

Выберите инструменты с учётом целей и риска

Далее необходимо выбрать, куда вкладывать деньги. С вариантами мы вас уже ознакомили ранее, все они есть в таблице выше.

Диверсифицируйте портфель

Лучше не вкладывайте все средства в один инструмент или актив. Распределяйте капитал между разными классами активов (акции, облигации, металлы и т.д.), секторами экономики, эмитентами и валютами. Это поможет снизить риски, ведь, если какие-то активы обесценятся, вы не потеряете все вложенные средства.

Регулярно мониторьте и ребалансируйте портфель

Время от времени проверяйте, как идут дела с вашими деньгами. Если что-то идёт не так — корректируйте, продавайте одни активы, если видно, что они скоро подешевеют, и покупайте другие, более перспективные.

Следите за новостями

Следите за изменениями ключевой ставки ЦБ, инфляцией, геополитической ситуацией и другими макроэкономическими показателями. Они могут влиять на доходность и риски инструментов.

Используйте налоговые льготы и льготы по страхованию

Например, ИИС-3 и ПДС предоставляют налоговые вычеты, а вклады и ПДС застрахованы АСВ. Это может снизить общие издержки и риски.

Обучайтесь и консультируйтесь

Изучайте основы инвестирования, читайте аналитику, проходите курсы. При необходимости обращайтесь к финансовым советникам или брокерам для получения профессиональных рекомендаций.

И самое главное, не вкладывайте свои последние сбережения. Инвестируйте только ту сумму, которую готовы потерять!

Заключение

Сегодня мы видим тенденцию к снижению ключевой ставки, а за ней удешевление не только кредитов, но и вкладов в банках. Но вслед за этим дорожают некоторые другие виды финансовых инструментов, куда можно вложить деньги более выгодно. Поэтому эксперты рекомендуют заинтересованным в инвестициях гражданам рассматривать не только консервативные виды активов, такие как депозиты в банках, но и другие, более гибкие и с большим потенциалом.

Начните с малого и постепенно учитесь управлять своими деньгами. Главное — действовать обдуманно и не бояться задавать вопросы.

Авторы Андрей Ананьев