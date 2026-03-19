Фигурист Родин объяснил, почему выбрал Германию для продолжения карьеры

Российский фигурист Григорий Родин рассказал, чем обусловлено его решение выступать под флагом Германии в паре с Дарьей Гримм. Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен назвал главным фактором гражданство своей новой партнёрши.

«Выступать за Германию было решено потому, что Даша (Новая партнёрша спортсмена Дарья Гримм — Прим. Life.ru) — гражданка Германии, соответственно, решили представлять немецкую федерацию», — сказал он.

Процедура выхода из состава Федерации фигурного катания на коньках России и оформления документов для смены спортивной принадлежности растянулась на долгий срок, однако обошлась без споров и разногласий. Спортсмен уже получил одобрение от Международного союза конькобежцев на создание новой спортивной ячейки. Свежеиспечённый дуэт будет допущен к международным стартам уже в сезоне 2026/27 годов.

Ранее Родин и Гримм состояли в иных спортивных союзах и имели других партнёров. Идея объединиться в пару возникла после серии пробных прокатов на льду. Сейчас подготовкой тандема занимается итальянец Маттео Занни.

