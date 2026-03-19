Секретный дрон США приземлили в Греции после операции в Иране

В Греции зафиксирована аварийная посадка американского разведывательного аппарата. Он приземлился в национальном аэропорту Ларисы во время операции, связанной с Ираном. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идёт о беспилотнике класса HALE — большой высоты и дальности полёта. Его неофициально называют RQ-180. По оценкам наблюдателей, этот беспилотник может выполнять задачи радиоэлектронной борьбы. Также предполагается, что он обладает значительной дальностью полёта.

Очевидцы сообщили, что летательный аппарат сильно отличался от привычной техники. Характеристики аппарата, по данным источников, сопоставимы с возможностями лёгких стратегических бомбардировщиков. Официальных комментариев по инциденту пока не поступало.