Секретный дрон США приземлили в Греции после операции в Иране
Беспилотник RQ-180. Обложка © Wikipedia / Billy Barth
В Греции зафиксирована аварийная посадка американского разведывательного аппарата. Он приземлился в национальном аэропорту Ларисы во время операции, связанной с Ираном. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идёт о беспилотнике класса HALE — большой высоты и дальности полёта. Его неофициально называют RQ-180. По оценкам наблюдателей, этот беспилотник может выполнять задачи радиоэлектронной борьбы. Также предполагается, что он обладает значительной дальностью полёта.
Очевидцы сообщили, что летательный аппарат сильно отличался от привычной техники. Характеристики аппарата, по данным источников, сопоставимы с возможностями лёгких стратегических бомбардировщиков. Официальных комментариев по инциденту пока не поступало.
Напомним, что ранее в Иране заявили о готовности применить новое оружие против США и Израиля. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
