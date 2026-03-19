«Семья»: Энрике Иглесиас показал редкое фото Анны Курниковой с детьми

Испанский певец Энрике Иглесиас впервые в этом году порадовал поклонников редким семейным кадром. В своём личном блоге артист опубликовал фотографию супруги, бывшей теннисистки Анны Курниковой, на которой она запечатлена вместе с их четырьмя детьми.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / enriqueiglesias

На снимке, сделанном на фоне океана, Анна фотографирует наследников на телефон. Дети позируют для матери, а сам Энрике остался за кадром, выступив в роли фотографа этого трогательного момента.

«Семья», — лаконично подписал пост 50-летний певец.

Публикация мгновенно набрала тысячи восторженных комментариев. Пользователи отметили, как сильно выросли дети пары, и поблагодарили артиста за возможность увидеть их семейное счастье.

Напомним, отношения Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса длятся уже более 20 лет — они вместе с конца 2001 года, когда познакомились на съёмках клипа «Escape». Официально о своём браке пара объявляла, однако три года назад брат певца случайно раскрыл, что они тайно поженились. У супругов четверо детей: двойняшки, родившиеся в 2017 году, и ещё одна двойня, появившаяся на свет в 2020-м.