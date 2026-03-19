Житель Краснодарского края получил 14 лет колонии за подготовку диверсий

Краснодарский краевой суд признал 62-летнего Игоря Ломиногу виновным в совершении государственной измены. Мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. После отбывания основного срока осуждённого ждёт ограничение свободы ещё на 12 месяцев.

По данным региональной прокуратуры, фигурант дела с ноября 2023 года по февраль 2024 года установил связь с представителями безопасности Украины. Целью такого взаимодействия была помощь иностранному ведомству в проведении противоправных действий.

Следствие установило, что осужденный получил специальное оборудование, предназначенное для организации диверсионно-террористических актов на территории РФ. В его планы входила настройка удалённого доступа к технике для последующей передачи устройства сообщникам.

Преступный умысел не был доведен до конца. Сотрудники кубанского УФСБ своевременно пресекли незаконную деятельность, изъяв технику до момента ее отправки третьему лицу.

Приговор вынесен по статье 275 УК РФ. Суд поддержал позицию государственного обвинителя, настаивавшего на строгом наказании.

