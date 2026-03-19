Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Kulikov
В Крыму суд вынес жесткий вердикт местному жителю, обвиненному в государственной измене. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 18 лет, информирует региональная прокуратура.
Следствие установило, что осужденный выступал против специальной военной операции. В одной из социальных сетей он установил контакт с представителем украинских силовых структур и согласился выполнять задания куратора.
Задачей агента был сбор секретных данных о расположении российской военной техники, вооружения и фортификационных сооружений.
Находясь в поселке Форос, фигурант дела обнаружил и зафиксировал информацию об одном из оборонительных объектов. Полученные сведения он оперативно передал иностранной стороне, осознавая, что они будут использованы против интересов России.
Незаконную деятельность злоумышленника удалось вовремя выявить и пресечь сотрудникам регионального управления ФСБ. После задержания и расследования уголовное дело было передано в суд для вынесения приговора.
Ранее сообщалось, что жителя Мурманской области приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины. Мужчина собирал данные о дислокации российских военных объектов в регионе. Он планировал передать эту информацию сотруднику украинской разведки через мессенджер.
