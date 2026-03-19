«Прирежет, но чужим не отдаст»: В Ревде пустили под нож знаменитых свиней

В городке Ревда Свердловской области разворачивается новая драма. Местный фермер Анатолий Лутков, чьё стадо свиней ранее прогремело на всю страну, начал забивать животных. Об этом URA.ru сообщил один из жителей.

По словам ревдинца, несколько дней назад он проезжал мимо «фермы» и заметил на крыше дома пять или больше свиных голов. Ещё несколько хрюшек бродили по огороду. А вот в самом городе животных не видели уже около недели.

Местные жители связывают происходящее с решением суда. Ранее судебная инстанция постановила передать стадо хряков в другое хозяйство. По мнению горожанина, Лутков таким образом пытается спасти своё имущество от передачи.

«Видимо, Лутков решил, что лучше сам всех прирежет, но чужим не отдаст», — высказал предположение свидетель. Официальных комментариев от самого фермера пока не поступало.

Напомним, ранее жители города Ревда в Свердловской области пожаловались на десятки свиней, свободно разгуливающих по улицам города. Животные пугали детей и отбирали у прохожих пакеты. Позднее суд постановил принудительно изъять поголовье у фермера, который на протяжении нескольких лет игнорировал требования закона. Свиней должны были перевести в специализированное хозяйство, однако хозяин опротестовал это решение.