19 марта, 13:03

«Жизнь у нас такая»: Гладков признался, что испугался школьного звонка

Обложка © VK / Вячеслав Гладков

Во время прямого эфира, проходившего в одной из школ Белгородского округа, губернатор региона Вячеслав Гладков испугался школьного звонка. На фоне в этот момент находились ученики, у которых шла перемена. Об этом чиновник рассказал в ходе трансляции, которая велась в его телеграм-канале.

Гладков во время прямого эфира испугался школьного звонка. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Тут музыка фоновая, потому что приютила меня одна из школ с рабочей поездкой, нахожусь в районе, поэтому не переживайте и не пугайтесь. Хотя я немножко сам уже... Ну, жизнь у нас такая», — сказал он.

Власти Белгородской области ищут способ справиться с отключениями интернета

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Шебекинском округе, где в районе села Купино произошла детонация беспилотника. В результате взрыва мирный житель получил минно-взрывную травму.

