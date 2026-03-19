19 марта, 12:14

Власти Белгородской области ищут способ справиться с отключениями интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fizkes

В Белгородской области продолжаются перебои с мобильным интернетом, вызванные необходимостью защиты от атак ВСУ. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии, ситуацию решают на федеральном уровне, но с 18 марта фиксируется множество жалоб от жителей.

Гладков подчеркнул, что отключение интернета происходит по всей России, однако в Белгородской области особая ситуация из-за высокой плотности населения в приграничье.

«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер Mах, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации», — добавил Гладков.

В области уже ввели автоматический межсетевой роуминг — при пропадании сигнала одного оператора устройство переключается на другого. В девяти районах мобильная связь и интернет временно стали бесплатными.

Жителей и гостей Петербурга предупредили о возможном отключении мобильного интернета

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил о временном ограничении работы мобильного интернета в регионе из-за угрозы атак беспилотников. По словам главы региона, решение принято оперативным штабом исключительно для обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры. Анохин подчеркнул, что безопасность людей остаётся главным приоритетом, и все меры исходят из этого.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
