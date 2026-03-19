«Древнейшая методика»: Врач запретил Тодоренко «лечить» мастит капустными листьями
Обложка © Telegram / Регина Путешественница
Недавно ставшая мамой в третий раз телеведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась с поклонниками непростой новостью: она борется с маститом. В своём telegram-канале она откровенно призналась, что даже при кажущейся силе и многозадачности тело женщины после родов остаётся очень хрупким. Она призвала других мам не сравнивать себя с «инфлюенсерами» в плане быстрого восстановления и поделилась, что в борьбе с недугом ей помогают, в частности, капустные листья.
Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru высказал своё мнение относительно лечения Тодоренко. Он выразил значительный скептицизм по этому поводу, отметив, что данная методика давно потеряла свою актуальность.
При гнойных заболеваниях, как мастит у Тодоренко, действительно использовалась такая методика с капустным листом, но это из народной медицины. Сказать, что она очень эффективна, не могу.
По словам врача, капустный лист может работать как осмотический компресс, способствуя оттоку гноя, однако эта методика является «древнейшей и не очень надёжной». Он пояснил, что её используют только тогда, когда под рукой нет других средств, например, ночью.
«Когда появились антибиотики и антисептические средства, конечно, капустный лист отошёл на второй план. Это больше психотерапия, самоуспокоение», — добавил терапевт, отметив, что примочки с гипертоническим раствором эффективнее.
Тодоренко лечит мастит капустными листами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko
Звонков посоветовал при первых симптомах не заниматься самолечением, а обращаться к врачу для назначения адекватной терапии.
Со здоровьем всегда нужно быть предельно внимательным, особенно, когда появляются боли.
