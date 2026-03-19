«Древнейшая методика»: Врач запретил Тодоренко «лечить» мастит капустными листьями

Недавно ставшая мамой в третий раз телеведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась с поклонниками непростой новостью: она борется с маститом. В своём telegram-канале она откровенно призналась, что даже при кажущейся силе и многозадачности тело женщины после родов остаётся очень хрупким. Она призвала других мам не сравнивать себя с «инфлюенсерами» в плане быстрого восстановления и поделилась, что в борьбе с недугом ей помогают, в частности, капустные листья.

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru высказал своё мнение относительно лечения Тодоренко. Он выразил значительный скептицизм по этому поводу, отметив, что данная методика давно потеряла свою актуальность.

При гнойных заболеваниях, как мастит у Тодоренко, действительно использовалась такая методика с капустным листом, но это из народной медицины. Сказать, что она очень эффективна, не могу. Андрей Звонков Врач-терапевт

По словам врача, капустный лист может работать как осмотический компресс, способствуя оттоку гноя, однако эта методика является «древнейшей и не очень надёжной». Он пояснил, что её используют только тогда, когда под рукой нет других средств, например, ночью.

«Когда появились антибиотики и антисептические средства, конечно, капустный лист отошёл на второй план. Это больше психотерапия, самоуспокоение», — добавил терапевт, отметив, что примочки с гипертоническим раствором эффективнее.

Тодоренко лечит мастит капустными листами. Видео © Instagram / reginatodorenko

Звонков посоветовал при первых симптомах не заниматься самолечением, а обращаться к врачу для назначения адекватной терапии.

