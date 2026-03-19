Путин потребовал доводить помощь до каждого участника СВО и их семей без сбоев

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей должна оказываться без проволочек и в полном объёме, достигая каждого, кто в ней нуждается. Такую задачу перед надзорным ведомством поставил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Глава государства обратил внимание участников мероприятия на необходимость предельно внимательно относиться к вопросам и сложностям, с которыми к ним приходят военные и их родные. По словам президента, именно эти обращения должны находиться в зоне особого контроля, поскольку за каждым из них стоят люди, нуждающиеся в защите своих прав и оперативной помощи со стороны государства.

«Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и из близким должны быть прозрачной, понятной и доступной. Работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причём без сбоев», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность руководителям регионов за поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул важность работы, которую проводят главы субъектов, оказывая помощь бойцам и их родным. Глава государства отметил, что эта деятельность имеет большое значение как для страны в целом, так и для каждой конкретной семьи, нуждающейся во внимании и заботе.