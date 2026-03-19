Над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны за минувшие 12 часов нейтрализовали десять украинских дронов над территорией России. Боевую работу дежурные расчёты вели с 8:00 до 20:00 по мск, сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей сбили над Курской областью — четыре аппарата. Ещё три БПЛА подавили в небе над Брянской областью, два — над Белгородской. Один дрон ликвидировали в Крыму.

Ранее в Ставропольском крае отразили массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков пострадала женщина. Критическая инфраструктура не пострадала. Однако в Кочубеевском округе обломки дрона упали на частный дом — находившаяся там женщина получила травмы. Угрозы её жизни нет.