Дроны ВСУ атаковали школу в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о повреждении школы в селе Новая Погощь. Инцидент произошел в результате атаки дронов ВСУ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«Укронацисты нанесли удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы», — сообщил Богомаз в своем канале в MАХ.

По словам губернатора, ВСУ нанесли целенаправленный артиллерийский удар по посёлку Белая Березка Трубчевского района. Повреждены семь домов, производственное здание и автомобиль. Жертв нет. На местах инцидентов работают экстренные службы.

Ранее в Ставропольском крае отразили массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков пострадала женщина. Критическая инфраструктура не пострадала. Однако в Кочубеевском округе обломки дрона упали на частный дом — находившаяся там женщина получила травмы. Угрозы её жизни нет.