В понедельник, 23 марта, состоится заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций, посвящённое украинскому конфликту. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря ООН.

Подчёркивается, что заседание по теме «поддержание мира и безопасности Украины» начнётся в 22:00 по московскому времени (15.00 по времени Нью-Йорка).

О проведении заседания просила украинская сторона, о чём ранее сообщали СМИ, ссылаясь на постоянного представителя киевского режима во всемирной организации Андрея Мельника.

