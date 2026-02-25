Владимир Путин
25 февраля, 11:04

«‎Как отмываться?» Спор с Небензей на Совбезе ООН вышел боком «‎неукрам» из МИД Украины

Мирошник нашёл «кличку козы» в фамилии замглавы МИД Украины и русские корни у постпреда при ООН

Обложка © ТАСС / Zuma, © germany.mfa.gov.ua

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник решил разобраться в национальной принадлежности замглавы МИД Украины Марьяны Беца и постпреда Незалежной при ООН Андрея Мельника после спора с постпредом России при ООН Василием Небензей о его национальности на заседании Совета Безопасности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Российский дипломат (постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, — Прим. Life.ru) затронул тонкую тему особенно волнительную для националистической власти, где все непременно должны быть титульными украинцами», — написал Мирошник.

Он объяснил, что, например, замглавы МИД Украины Марьяна Беца тщательно скрывает свою биографию. Информация из её жизни начинается лишь с поступления в Институт международных отношений. По данным украинских этимологических источников, фамилия Беца имеет сербское, хорватское или венгерское происхождение и означает «кличку коровы, кобылы, козы» или «неповоротливую бабу». А фамилия Мельник, со слов дипломата, является исконно русской, а на украинском профессия Мельника звучит как «мирошник».

«И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, — и что тогда? Как отмываться? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Своё арийство доказывать нужно», — заключил Мирошник.

Напомним, что Василий Небензя, чьи предки были запорожскими казаками, во время заседания Совета Безопасности, обратил внимание на несоответствие национальной риторики Киева и реального происхождения фамилий замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда Украины при ООН Андрея Мельника. В ответ Беца пробормотала на английском: «Никогда мы не будем братьями... и вы не украинец». Дипломат отметил, что на большее «креатива не хватило».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
