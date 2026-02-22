Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 06:11

Мирошник заявил, что переворот 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Украина после госпереворота 2014 года начала процесс самоликвидации в интересах Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что после переворота Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и стала площадкой для военных испытаний. По его словам, жители страны начали использоваться как ресурс, в том числе в виде «пушечного мяса» для конфликтов, координировавшихся и финансировавшихся западными государствами. Мирошник подчеркнул, что с этого момента Украина фактически пошла по пути самоликвидации, действуя в интересах чужих стран, а не собственного населения и государства.

Дипломат Леденев заявил о приближении конца конфликта на Украине
Дипломат Леденев заявил о приближении конца конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Украина через десять лет может перестать существовать как государство. Несмотря на оптимистичные заявления командующего Нацгвардия Украины Александра Пивненко о «победах», страна неизбежно теряет ресурсы и население.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar