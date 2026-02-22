Украина после госпереворота 2014 года начала процесс самоликвидации в интересах Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что после переворота Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и стала площадкой для военных испытаний. По его словам, жители страны начали использоваться как ресурс, в том числе в виде «пушечного мяса» для конфликтов, координировавшихся и финансировавшихся западными государствами. Мирошник подчеркнул, что с этого момента Украина фактически пошла по пути самоликвидации, действуя в интересах чужих стран, а не собственного населения и государства.

Ранее сообщалось, что Украина через десять лет может перестать существовать как государство. Несмотря на оптимистичные заявления командующего Нацгвардия Украины Александра Пивненко о «победах», страна неизбежно теряет ресурсы и население.