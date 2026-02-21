Украинский конфликт постепенно движется к своему завершению. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев во время мероприятия в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, последние переговоры в Женеве свидетельствуют о том, что процесс урегулирования продолжается. Дипломат отметил, что конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии на Украине, «приближается к своему завершению».

Леденев также подчеркнул, что нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, активно поддерживает переговорный трек. Он напомнил, что до этого Вашингтон делал ставку на коллективные усилия Запада по достижению стратегического поражения России, что дипломат назвал несбыточной целью, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал переговоры по Украине тяжёлыми. Он указал, что стороны обсуждают весь комплекс вопросов, связанных с поиском политико-дипломатического решения кризиса. Несмотря на сложность диалога, контакты не прерываются.