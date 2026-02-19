Галузин: Переговоры по Украине идут тяжело, но диалог продолжается

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин оценил ход трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине, прошедших в Женеве. По его словам, диалог идёт непросто, но стороны продолжают общение.

«Тяжело, но продолжаем разговаривать», — заявил замглавы МИД РФ в беседе с журналистами.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждался весь спектр вопросов, связанных с поиском политико-дипломатического решения украинского кризиса.

«Опять-таки, обсуждался весь комплекс актуальных вопросов в контексте поисков политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса», — подтвердил Галузин.