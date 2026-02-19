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Регион
Опубликовано 19 февраля, 14:54

Галузин: Переговоры по Украине идут тяжело, но диалог продолжается

Переговоры по Украине в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Переговоры по Украине в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин оценил ход трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине, прошедших в Женеве. По его словам, диалог идёт непросто, но стороны продолжают общение.

«Тяжело, но продолжаем разговаривать», — заявил замглавы МИД РФ в беседе с журналистами.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждался весь спектр вопросов, связанных с поиском политико-дипломатического решения украинского кризиса.

«Опять-таки, обсуждался весь комплекс актуальных вопросов в контексте поисков политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса», — подтвердил Галузин.

Кремлю нечего добавить к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским
Кремлю нечего добавить к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским

Напомним, что после раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».

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Наталья Афонина
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