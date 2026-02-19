Галузин: Переговоры по Украине идут тяжело, но диалог продолжается
Переговоры по Украине в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин оценил ход трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине, прошедших в Женеве. По его словам, диалог идёт непросто, но стороны продолжают общение.
«Тяжело, но продолжаем разговаривать», — заявил замглавы МИД РФ в беседе с журналистами.
Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждался весь спектр вопросов, связанных с поиском политико-дипломатического решения украинского кризиса.
«Опять-таки, обсуждался весь комплекс актуальных вопросов в контексте поисков политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса», — подтвердил Галузин.
Напомним, что после раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».
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