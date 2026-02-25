Небензя поспорил с замглавы МИД Украины в ООН о национальной принадлежности

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца обменялись репликами о национальной принадлежности во время заседания Совета Безопасности. Спор возник при обсуждении украинского вопроса.

Небензя заявил, что по национальности является украинцем, поскольку его родители происходят из запорожских казаков.

«Формально — я украинец. Моя фамилия редкая и имеет запорожские корни. <...> По уровню украинской идентичности, возможно, не уступаю вам, пани Беца, и вам, пан Мельник (Андрей Мельник, постпред Украины в ООН — Прим. Life.ru)», — заявил он.

Беца ответила, что Небензя не является украинцем. Она подчеркнула, что русские и украинцы представляют отдельные нации с разной идентичностью и историческим опытом.

«Для нас нет разницы, ведь миллионы украинцев живут в России, как и миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. <...> У нас единая национальность, но разные религиозные убеждения, что восходит к временам Киевской Руси, которую, как вы полагаете, мы предали», — сказал постпред.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что использование русского языка якобы лишает человека национальной идентичности. По её мнению, говорящие на русском перестают быть украинцами.