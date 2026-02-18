В Госдуме предложили выдавать «карту русского» для укрепления связи соотечественников с РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил ввести «карту русского» по аналогии с «картой поляка». Соответствующее обращение он направил министру иностранных дел Сергею Лаврову. Документ имеется в распоряжении «Газеты.ru».

По словам депутата, численность русской диаспоры в мире составляет от 20 до 30 миллионов человек, многие из которых проживают в недружественных странах и подвергаются дискриминации за принадлежность к русской культуре и языку. «Карта русского» должна стать механизмом, укрепляющим связь соотечественников с Россией и способствующим качественной миграции.

Документ могли бы получать граждане других государств, считающие себя частью русского народа, включая этнических украинцев и белорусов. Претендентам необходимо подтвердить наличие предков соответствующих национальностей документально или через генетический тест, а также владеть русским языком на начальном уровне или продемонстрировать готовность его выучить с последующей сдачей экзамена.

Обладатели «карты русского» могли бы претендовать на безвозмездную ускоренную визу, право на легальную трудовую и предпринимательскую деятельность в России, получение бюджетного образования и медицинской помощи, а также льготные условия для получения вида на жительство и гражданства. Дополнительным преимуществом Делягин назвал принадлежность к Русской православной церкви и медийную активность в защиту русской культуры и интересов РФ.

«Этот механизм позволит укрепить связь русской диаспоры с Россией и будет способствовать усилению её глобального мягкого влияния, а также качественной миграции», — подчеркнул парламентарий.