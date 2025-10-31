Захотевшему паспорт РФ отцу Маска предложили сбежать от гей-лобби* и стать фермером на Кавказе

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, обвиняемый в совершении преступлений сексуального характера и домашнем насилии, выразил желание получить российское гражданство. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил Маску-старшему начать новую жизнь в РФ, заявив, что существующие обвинения не станут препятствием для получения паспорта при условии раскаяния.

«Обвинения очень серьёзные, и этим должны заниматься американские правоохранители. Если судебных решений по этим ужасным обвинениям нет, сам Эррол в данный момент считает подобное поведение неприемлемым, разделяет традиционные духовно-нравственные ценности и чувствует давление со стороны американского гей-лобби*, то он имеет все основания получить убежище в России по 702-му президентскому указу», — отметил парламентарий.

В беседе с «Газетой.ru» он сообщил о перспективах участия Маска-старшего в агротуристическом «Проекте 702», который планируется реализовать на Северном Кавказе для беженцев из западных стран, испытывающих преследования за приверженность традиционным ценностям. По словам депутата, эта инициатива позволит начать новую жизнь в качестве фермера.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.