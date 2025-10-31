Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 12:48

Захотевшему паспорт РФ отцу Маска предложили сбежать от гей-лобби* и стать фермером на Кавказе

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, обвиняемый в совершении преступлений сексуального характера и домашнем насилии, выразил желание получить российское гражданство. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил Маску-старшему начать новую жизнь в РФ, заявив, что существующие обвинения не станут препятствием для получения паспорта при условии раскаяния.

«Обвинения очень серьёзные, и этим должны заниматься американские правоохранители. Если судебных решений по этим ужасным обвинениям нет, сам Эррол в данный момент считает подобное поведение неприемлемым, разделяет традиционные духовно-нравственные ценности и чувствует давление со стороны американского гей-лобби*, то он имеет все основания получить убежище в России по 702-му президентскому указу», — отметил парламентарий.

В беседе с «Газетой.ru» он сообщил о перспективах участия Маска-старшего в агротуристическом «Проекте 702», который планируется реализовать на Северном Кавказе для беженцев из западных стран, испытывающих преследования за приверженность традиционным ценностям. По словам депутата, эта инициатива позволит начать новую жизнь в качестве фермера.

«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Напомним, ранее Эррол Маск выразил заинтересованность в получении российского гражданства. Отец американского миллиардера уверен, что Россия опережает остальной мир.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Илон Маск
  • Госдума
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar