Дочь и внук легендарного французского информатора Жоржа Пака получили российское гражданство из рук директора СВР Сергея Нарышкина.

«Ваш отец был преданным другом Советского Союза и сделал многое для сохранения мира», – подчеркнул Нарышкин.

Торжественная церемония прошла в понедельник в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево. Паспорта получили дочь Пака Изабель и внук Димитри Фолимонофф, которые приняли присягу гражданина РФ. По словам Изабель, решение о переходе в российское гражданство стало их ответом на западную пропаганду вокруг спецоперации на Украине.

Жорж Пак в годы Второй мировой войны сотрудничал с советской разведкой, передавая секретные данные из Франции и НАТО, что помогло предотвратить глобальную военную катастрофу. После ареста и шестилетнего заключения Пак был освобождён по декрету президента Франции, жил в Париже и изучил русский язык.

