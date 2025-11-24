Россия и США
24 ноября, 20:00

Дочь и внук французского шпиона Пака получили паспорта РФ из рук Нарышкина

Обложка © Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ / council.gov.ru

Дочь и внук легендарного французского информатора Жоржа Пака получили российское гражданство из рук директора СВР Сергея Нарышкина.

«Ваш отец был преданным другом Советского Союза и сделал многое для сохранения мира», – подчеркнул Нарышкин.

Торжественная церемония прошла в понедельник в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево. Паспорта получили дочь Пака Изабель и внук Димитри Фолимонофф, которые приняли присягу гражданина РФ. По словам Изабель, решение о переходе в российское гражданство стало их ответом на западную пропаганду вокруг спецоперации на Украине.

Жорж Пак в годы Второй мировой войны сотрудничал с советской разведкой, передавая секретные данные из Франции и НАТО, что помогло предотвратить глобальную военную катастрофу. После ареста и шестилетнего заключения Пак был освобождён по декрету президента Франции, жил в Париже и изучил русский язык.

Нарышкин заявил об «опасных метастазах нацизма» на Украине и в странах Европы

Ранее Life.ru писал, что сотни британцев стремятся переехать в Россию через «визу общих ценностей». Люди недовольны политикой своих стран и финансовой поддержкой Украины. Ежедневно компании, помогающие иностранцам, получают десятки заявок на переезд в РФ.

