Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» заявил, что угроза неонацизма по-прежнему остаётся реальной. По его словам, «опасные метастазы» нацизма сегодня видны на Украине и в ряде европейских стран.

«Российская Федерация как наследница Великой Победы несёт на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остаётся актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — заявил Нарышкин.

Международный Нюрнбергский процесс проходил с 1945 по 1946 год. Он должен был дать окончательную моральную и правовую оценку идеологии нацизма. По словам Нарышкина, трибунал выполнил эту миссию.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны систематически игнорируют исторические уроки Нюрнбергского процесса и итоги Второй мировой войны. Он также отметил, что наиболее наглядно это проявляется на Украине.